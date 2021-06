Wizard with a Gun – Neuer Multiplayer-Spaß für Survival Fans

An alle Zauberer-Cowboys da draußen! Mit Wizard with a Gun könnte euch der nächste große Multiplayer Hit erwarten. Das Sandbox – Survival Spiel, welches an Spiele wie Don’t Starve erinnert, kombiniert Magie mit Kanonen und könnte damit für ordentlich Wumms sorgen!

Wizard with a Gun erscheint 2022 für PC und Nintendo Switch

Das aktuelle Projekt des Publishers Devolver Digital, die unter anderem mit Fall Guys einen der Multiplayer-Knaller 2020 veröffentlicht haben, soll auch jetzt wieder Spieler ansprechen, die auf der Suche nach einem kooperativem Abenteuer sind. Wie der Titel bereits verrät, übernehmen die Spieler die Kontrolle über Magier, ausgestattet mit mächtigen Handfeuerwaffen.

In dem wunderbar animierten Trailer lässt sich zudem bereits jetzt erkennen, wie viel Potential das Survival Spiel mit sich bringt. Es lassen sich unter anderem die Waffen modifizieren, eine Wohnbasis mit eigens angefertigten Möbeln einrichten und jede Menge Monster von der Karte pusten. Ein genaues Erscheinungsdatum und einen Preis gibt es für Wizard with a Gun noch nicht. Das Spiel soll 2022 für den PC und die Nintendo Switch erscheinen.











Quelle: Nintendo via YouTube