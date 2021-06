Sea of Thieves – Crossover mit Jack Sparrow bestätigt

Captain Jack Sparrow ist zurück! Gemeinsam mit Disney bringt Microsoft den klamaukigen Piraten in das Action-Adventure Sea of Thieves.

Ende Juni stechen die Piraten erneut in See

Das Piratenabenteuer Sea of Thieves bekommt noch Ende diesen Monats ein brandneues Inhaltsupdate spendiert, das sich um die Marke The Pirates of the Caribbean drehen soll. Das Crossover erscheint schon am 22. Juni und wird für alle BesitzerInnen des Open-World-Titels kostenfrei zur Verfügung stehen.

Die Erweiterung trägt den Titel Sea of Thieves: A Pirate’s Life und soll indes eine originale Story im Disney-Universum erzählen, bestehend aus insgesamt fünf verschiedenen Geschichten. Dabei begegnet ihr natürlich so manchem bekannten Haudegen aus den Filmen, wie beispielsweise Captain Jack Sparrow höchstpersönlich.

“Die Spieler begeben sich auf die Suche, um Jack Sparrow aus seinem Gefängnis zu befreien und werden Zeuge der Macht des größten Piratenschatzes der Welt, den Jack zufällig gestohlen hat. Jack wird von seinem alten Feind, dem berüchtigten Davy Jones, verfolgt, und ihre Ankunft auf der Sea of ​​Thieves wird letztendlich eine Katastrophe bedeuten, wenn Jones und seine Truppen nicht aufgehalten werden.”

Sea of Thieves ist ebenfalls Teil des Game Pass und unterstützt Crossplay auf PC sowie Konsolen.











Quelle: Microsoft