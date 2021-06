RedFall – Neues Projekt der Arkane Studios enthüllt

Während die Arkane Studios Lyon an Deathloop arbeiten, werkelt das Studio in Austin an einem Titel namens RedFall. Dieser wurde ganz am Ende der Xbox-Präsentation enthüllt. Wie es die Gerüchte bereits besagten, wird es ein Spiel rund um Vampire.

RedFall wird ein Single- und Multiplayer-Shooter

Der Trailer ist nur ein Cinematic Trailer, zeigt also keinerlei Gameplay, nicht einmal kurz implementiertes. Es stellt nur einige Charaktere und das generelle Setting vor. Soi schlüpft man in die Rolle von jungen Protagonisten, die sich einem Kult rund um Vampire entgegenstellen.

Dem Trailer kann man trotz mangelnden Gameplay entnehmen, worum es ungefähr gehen wird. Demnach wird es eine Art Teamshooter werden, bei dem ihr ganz wie in Left 4 Dead gegen eine Horde Gegner antreten werdet. Dabei besitzen eure Figuren alle verschiedene Fähigkeiten. Im Trailer sehen wir einen ausfahrbahren, mageschen Regenschirm, eine Gefrierkanone und eine Unsichtbarkeitsfähigkeit. Es dürfte also spektakulär werden.

Das Spiel soll im Sommer nächsten Jahres für den PC und die Xbox Series X erscheinen.











Quelle: Xbox