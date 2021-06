Hades – Indie Hit erscheint für Playstation und Xbox

Im letzen Jahr hat Supergiant Games mit Hades ordentlich abgeräumt. Nachdem der Titel bereits auf PC und Nintendo Switch spielbar ist, folgen im nächsten Monat auch die Playstation und Xbox Konsolen.

Während der gerade noch laufenden Xbox E3 Präsentation wurde enthüllt, dass der Indie Hit aus dem letzten Jahr, Hades, im August im Game Pass erhältlich sein wird. Genauer gesagt geht der Titel am 13. August 2021 an den Start.

Damit aber noch nicht genug, denn wie Supergiant Games in einem Folgetweet bestätigt hat, wird das Spiel am gleichen Tag auch für Sonys Playstation erscheinen. Dabei wird es Versionen für Last und Current Gen geben, sowie physische Versionen für alle Plattformen.

Den Job als Publisher hat sich Private Division gesichert und wird die physischen Edition für Playstation 4 und 5, sowie Xbox Series und Xbox One veröffentlichen. Zusätzlich wird das Rogue-lite auch zu Googles Stadia kommen für alle die den Dienst nutzen.

Wer den Titel bisher verpasst hat, sollte ihn sich jetzt auf jeden Fall anschauen.

In the name of Hades! Olympus, I accept this message.

We’ve partnered with @supergiantgames to summon the physical edition of Hades for PlayStation & Xbox! 🔥

Pre-orders go live VERY soon, stay tuned! 🙌 pic.twitter.com/V6CEOKWklJ

— Private Division (@PrivateDivision) June 13, 2021