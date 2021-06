Arietta of Spirits – Das Abenteuerspiel erscheint noch diesen Sommer

Am 12. Juni 2021 veröffentlichten verschiedene Plattformen den Ankündigungstrailer zu Arietta of Spirits. Das Abenteuerspiel, welches an Spiele wie Zelda: A Link to the Past erinnert, soll noch im Sommer dieses Jahres für Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Arietta of Spirits kann ab sofort vorbestellt werden

Fans von Rollenspiel-Abenteuern á la Zelda dürfen gespannt sein. Der französische Publisher Red Art Games bestätigte in einer Pressemitteilung, dass Ariette of Spirits noch im Sommer 2021 für alle Plattformen erscheinen soll. Neben einer digitalen und physischen Version des Spiels, haben Sammler die Möglichkeit, sich die limitierte Collectors Edition unter den Nagel zu reißen.

Die auf 3000 Stück limitierte Collectors Edition erscheint für die Nintendo Switch und kann ab sofort vorbestellt werden. Für einen stolzen Preis von 59,99 Euro können Sammler zuschlagen und die „Red Edition“ ihr Eigen nennen. Für alle weiteren abenteuerlustigen Spieler wird die digitale Version auf Steam für 14,99 Euro und für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox für 19,99 Euro im Laufe dieses Jahres erhältlich sein. Die physische Version kann bereits jetzt im Red Art Games Store für 34,99 Euro vorbestellt werden.











PlayStation 4 - DualShock 4 Wireless Controller, Schwarz Ein neuer, hochsensibler SIXAXIS-Sensor ermöglicht eine erstklassige Bewegungssteuerung.

Die Dual-Analogsticks wurden verbessert und bieten eine größere Präzision, ein besseres Material auf den Oberflächen sowie eine verbesserte Form, um eine noch genauere Steuerung zu ermöglichen.

Die L2/R2-Tasten oben auf dem Controller wurden abgerundet und sind jetzt einfacher und flüssiger zu bedienen.

Eine neue “Options”-Taste kombiniert die Funktionen der “Select”- und “Start”-Tasten auf dem DualShock 4 zur Steuerung der Ingame-Menüs.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: www.redartgames.com