World War Z – Erweiterte Version namens Aftermath angekündigt

Der Horror-Shooter World War Z erhält eine erweiterte Version und trägt den Titel World War Z: Aftermath. Das Spiel soll sowohl für die Last-Gen als auch die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

World War Z: Aftermath mit vollem Programm

Wie Saber Interactive angekündigt hat, wird Aftermath alles auffahren, was bereits in der Game of the Year Edition enthalten war und noch mehr. Neben allen Inhalten des Originalspiels bekommt es neue Charaktere, ein neues Melee-System, mehr Zombies und einen First-Person-Mode.

Darüber hinaus nutzt die neue Version alle Vorteile und Features der neuen Konsolen. Das bedeutet, es wird mit 4K und 60 FPS spielbar sein. Gespielt werden kann entweder alleine mit KI gesteuerten Team-Kameraden oder mit bis zu drei weiteren Spielern. Dabei könnt ihr aus den Klassen Gunslinger, Hellraiser, Slasher, Medic, Fixer, Eterminator, Dronemaster und den neuen Vanguard wählen. Mit Rom, dem Vatikan und der Halbinsel Kamtschatka sind außerdem drei neue Maps enthalten.

Ein neues Nahmkampf-System lässt euch zudem zwei Waffen gleichzeitig führen. Für die neuen Konsolen wurde bereits ein Horde XL Mode angekündigt, der kurz nach dem Release erscheinen soll. Dort können noch mehr Untote gleichzeitig auf dem Bildschirm auflaufen.

World War Z: Aftermath erscheint noch dieses Jahr für die PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Next-Gen Versionen dagegen erscheinen Anfang 2022.











