The Witcher – Netflix kündigt digitale Messe an

Gemeinsam mit CD Projekt Red veranstaltet Streaminganbieter Netflix Anfang Juli die sogenannte WitcherCon – eine virtuelle Messe rund um den namensgebenden Hexer.

Im Rahmen der Netflix GeekedWeek hat der Streamingriese am gestrigen Abend zahlreiche Ankündigungen rund um verschiedene Videospielprojekte getätigt. Einen besonderen Platz hatte selbstverständlich das Franchise The Witcher, zu dem das Unternehmen erst 2019 eine überaus erfolgreiche Realserie veröffentlicht hatte.

Zur Feier der Marke und nicht zuletzt zur Einstimmung auf Staffel 2, die immerhin noch Ende dieses Jahres über die Bildschirme flimmern soll, hat Netflix nun die sogenannte WitcherCon angekündigt. In Kooperation mit dem für die Witcher-Spiele verantwortlichen Studio CD Projekt Red lädt man Anfang Juli zu einem speziellen Fan-Event ein, das live auf YouTube und Twitch übertragen wird.

Der Stream startet demnach am 9. Juli 2021 um 19 Uhr sowie am 10. Juli 2021 um 3 Uhr deutscher Zeit. Fans können sich indes auf jede Menge neue Einblicke ins Franchise einstellen: Neben Making-Ofs zur Serie, zum Anime oder Spielen wird es auch interaktive Diskussionsrunden geben. Darüber hinaus erhalten ZuschauerInnen massenhaft neue Informationen zur Lore und der Geschichte hinter den Büchern. Zu guter Letzt verspricht Netflix auch einige besondere Überraschungen für die Community.

Als kleiner Appetizer Dienst indes ein brandneuer Teaser-Trailer zur zweiten Staffel von The Witcher, der allem voran Protagonistin Ciri in den Fokus rückt:

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021