Riders Republic – Neuer Trailer mit vielen Spielefeatures und Releasedatum

Ubisoft hat im vergangenen Jahr nach Steep ein weiteres Extremsportspiel namens Riders Republic angekündigt. Natürlich bekamen wir während der diesjährigen E3-Präsentation ein wenig mehr zum Spiel zu sehen. Außerdem wissen wir nun, wann Sportskanonen loslegen können. Lange dauert es nicht mehr.

In Riders Republic geht es mit Snowboards, Mountainbikes und Gleitschirmen bergab

Während es in Steep ausschließlich um Snowboards ging, wollte Ubisoft diesmal wohl ein wenig mehr Vielfalt bieten. So könnt ihr hier zwar auch mit Snowboards fahren, aber auch mit Mountainbikes, Gleitfallschirmen und Wingsuits losrasen. Es wird im Spiel aber nicht ausschließlich um Wettrennen gehen, auch lustige Wettbewerbe stehen an.

Ihr habt eine Art Hubworld, in der ihr euch zu den einzelnen Veranstaltungen begeben könnt. So gibt es zum Beispiel den Tricks Battle, in dem ihr in 6er-Teams gegeneinander antretet. Ihr müsst gemeinsam mehr Punkte durch Tricks erzielen als das gegnerische Team. Oder ihr stürzt euch mit einem Mountainbike in rasender Geschwindigkeit einen Berg herunter.

Aber wie bereits erwähnt gibt es natürlich auch Rennen. Und diese finden mit einer Menge Teilnehmer statt. In Massenrennen fahren hunderte Spieler gleichzeitig auf der Strecke und veranstalten ein absolutes Spektakel. Das waren nur einige der Aktivitäten, die man unternehmen kann.

Riders Republic wird am 2. September für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.











Quelle: Ubisoft