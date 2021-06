Mario + Rabbids: Sparks of Hope – Spiel nun auch offiziell mit Trailer angekündigt

Heute Nachmittag leakte Nintendo, dass Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheinen wird. Der Eintrag war bereits versehentlich veröffentlich worden, weshalb es keine große Überraschung war, als der Trailer zum Spiel während der Ubisoft-Präsentation gezeigt wurde.

Rettet in Mario + Rabbids: Sparks of Hope die kleinen Sparks

Es wurden sogar zwei Trailer gezeigt, ein cineastischer Storytrailer und ein etwas kürzerer mit ein wenig Gameplay. Diesmal bedroht eine finstere Macht die Welt und will die kleinen Sparks an sich reißen. Das sind kleine Wesen, die eine Art Fusion zwischen den Lumas aus den Mario-Spielen und den Rabbids darstellen. Sie verleihen Mario und den Rabbids in den Kämpfen besondere Fähigkeiten.

Einen ersten Blick auf die Fähigkeiten bekommen wir im Gameplaytrailer. Mal wieder wird das Spiel ein taktisches Abenteuer ganz im Stil von der XCOM-Reihe. Dabei könnt ihr die Level frei erkunden, während in den Gefechten rundenbasiert agiert wird. Spieler des Vorgängers Kingdom Battle werden es direkt erkennen. Eure Gegner sind Rabbids und Mario-Kontrahenten, die von der finsteren Macht besessen wurden. Sie sollten jedoch keine große Gefahr für euch darstellen, da ihr mit den Sparks echt gewaltige Attacken ausführen könnt.

Das Spiel wird im kommenden Jahr für die Nintendo Switch erscheinen.





















Quelle: Ubisoft