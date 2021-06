Life is Strange: Remastered Collection – Releasetermin vorab geleakt

Dass sich eine Remastered Collection zu Dontnods 3D-Adventure Life is Strange in Arbeit befindet ist bereits seit geraumer Zeit bekannt. Nun scheint im Rahmen der E3 noch vor dem eigentlichen Showcase von Publisher Square Enix ein Trailer geleakt zu sein, der die Neuauflage des emotionalen Abenteuers rund um Max und Chloe vorab verrät.

Life is Strange: Remastered Collection soll angeblich Ende September erscheinen

Das geleakte Bildmaterial zeigt unter anderem konkreter den Vergleich zwischen der ursprünglichen Fassung und der Remastered Version auf. So soll die überarbeitete Auflage nicht nur von grafischen Verbesserungen profitieren, auch Änderungen am Spielgeschehen sollen in die Remastered Collection übernommen werden. Das soll angeblich vor allem Rätsel betreffen, die nun aktualisiert und modernisiert wurden. Fernab davon dürfen Käufer wohl in den Genuss von einer besseren Ausleuchtung sowie überarbeiteter Mimik und Animationen kommen. Neben den Details zu den Verbesserungen nennt der Trailer außerdem noch ein Releasedatum für die Neuauflage. Demnach soll Life is Strange: Remastered Collection bereits am 30. September 2021 für alle aktuellen Konsolen sowie den PC veröffentlicht werden. Square Enix hat sich bislang noch nicht zur Thematik geäußert. Die offizielle Ankündigung dürften wir mit dem morgigen Showcase seitens des japanischen Publishers erwarten. Die Show könnt ihr live am 13. Juni um 21:15 Uhr deutscher Zeit via YouTube und Twitch verfolgen.

Mit Life is Strange: True Colors erwartet uns im übrigen bereits am 10. September der dritte Teil der populären Adventure-Reihe. Anstatt von Entwickler Dontnod wird der nächste Ableger allerdings aus dem, Hause Deck Nine Games stammen. Das amerikanische Studio werkelte zuvor bereits an dem Prequel Life Is Strange: Before the Storm.

Quelle: PCinvasion