Humble Bundle – Sichert euch Surviving Mars jetzt kostenlos

Unter dem Namen Humble Bundle werden seit einigen Jahren zu einem übersichtlichen Preis Spiele-Bundles an Spieler verkauft, deren Umsatz dann an einen guten Zweck gespendet wird. Anlässlich der Electronic Entertainment Expo in diesem Sommer dürfen sich Spieler nun für kurze Zeit ein vollkommen kostenfreies Angebot sichern.

Humble Bundle verschenkt Surviving Mars Deluxe Edition

So können sich Spieler ab sofort die PC-Fassung vom Aufbau-Strategie-Hit Surviving Mars kostenlos sichern. Das Angebot gilt allerdings nur bis zum Montag, den 14. Juni 2021 um 19 Uhr. Schnell sein lohnt sich zudem ebenfalls. Ist das Kontingent nämlich erschöpft, wird das Spiel nicht mehr bis zum genannten Datum verteilt. Wer in den Genuss des Gratis-Titels kommen möchte, muss sich lediglich schnell genug für den Newsletter vom Humble Bundle anmelden. Daraufhin erhalten Teilnehmer einen Steam-Key, der auf Valves Plattform wie üblich eingelöst werden kann.

Der Strategie-Hit kommt dabei in seiner Deluxe Edition daher. Dies beinhaltet neben dem Hauptspiel ebenfalls das “Metropolis” Building Set, die Radio Station sowie drei alternative Häuserstile. Zudem erhaltet ihr ein digitales Art-Book, für das eigene Paradox-Forum, ein Deluxe-Avatar sowie Symbole und Desktop-Illustrationen von Surviving Mars.

Surviving Mars erschien ursprünglich im Frühjahr 2018 für PC, Xbox One sowie PlayStation 4. Die Deluxe Edition ist derzeit regulär zu einem Preis von 30€ zu haben.

Quelle: Humble Bundle