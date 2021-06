Diablo 2 Resurrected – Releasetermin angeblich geleakt

Kurz bevor die E3 in diesem Sommer offiziell startete, machen unlängst diverse Leaks die Runde, die erste Infohappen zu heißt erwarteten Spieletiteln vorab bekannt geben. Neben den letzten Gerüchten um ein neuen Ableger der rundenbasierten Strategie-Reihe Mario + Rabbids, sind nun ebenfalls angebliche Informationen zum Releasetermin vom Remastered des originalen Diablo II aufgetaucht.

Kommt Diablo 2 Resurrected im September?

Während Blizzard sich zuletzt noch zum offiziellen Releasedatum der Neuauflage ausschwieg und die Fans lediglich mit der Aussage “2021” vertröstete, scheint nun ein Insider das Schweigen des Publishers zu brechen. So äußerte sich Reddit-Nutzer Brushie, auch unter dem Namen PracticalBrush12 bekannt, nun im Forum zu den angeblichen Plänen von Blizzard. Brushie veröffentlichte dort nämliche eine Liste mit Spielen, die auf der E3 angeblich näher beleuchtet werden sollen. Darunter ebenfalls Diablo 2 Resurrected. Laut ihm soll man mit der Neuauflage des Klassikers bereits in diesem Herbst zur rechnen sein – genauer gesagt am 23. September 2021. Zudem gibt er zu verstehen, dass Spieler, die sich den Titel vorbestellen, einen Beta-Zugang erhalten werden. Der Spieletest soll später in diesem Jahr stattfinden. Brushie bewies sich bereist zuvor mit Informationen zu Pokemon Legends Arceus als durchaus glaubhafte Quelle. Bislang hat sich Blizzard zu den Gerüchten auf Reddit noch nicht geäußert weswegen diese Informationen weiterhin mit Vorsicht zu genießen sind.

Quelle: Reddit