Sherlock Holmes Chapter One – Erlebt die Ursprungsgeschichte des Meisterdetektivs

Entwickler Frogwares zeigte einen neuen Trailer zu ihrem Open World-Detektivabenteuer Sherlock Holmes Chapter One. Während ihr letztes Projekt The Sinking City in die Welt von H.P. Lovecraft eintauchte, kehren sie nun in ihr Expertisengebiet zurück, denn sie zeigen sich für eine Reihe von Adventures mit Holmes und Watson verantwortlich.

Erlebt in Sherlock Holmes Chapter One die Geschichte des jungen Sherlock

Es gibt bereits einige Infos und auch Gameplaymaterial zum Detektivabenteuer. Das Spiel wird eine Open World bieten, dabei aber auf viele typische Interfaces verzichten. So muss man seinen inneren Detektiv hervorkramen und Orte auf eigenen Faust finden. Der neue Trailer zeigt allerdings kein Gameplay, sondern fokussiert sich in cineastischer Form auf die Geschichte.

So ist Sherlock noch kein Meisterdetektiv, sondern ein junger Frischling. Er hat zwar bereits einige Ermittlungen getätigt, hat sich aber noch keinen Namen gemacht. Er kehrt in seine Heimat, die fiktive Insel Cordona zurück, um das Grab seiner Mutter zu besuchen. Dabei entdeckt er, dass sie anscheinend keines natürlichen Todes gestorben sei, sondern dass die Polizei in ihrem Fall ermittelt. Also startet Sherlock auch eine Spurensuche.

Die Ursprungsgeschichte des Meisterdetektivs soll noch in diesem Jahr für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen.











Quelle: IGN