Die Sims 4 – Neue Erweiterung bringt frische Landluft

Die beliebte Lebenssimulation Die Sims 4 gehört noch immer zu den bekanntesten und erfolgreichsten Spielen dieser Art. Mit regelmäßigen neuen Erweiterungen, sowie Gameplay- und Accessoires-Packs liefert EA stets neue Inhalte, um ihre Fans bei der Stange zu halten. Die neuste Erweiterung Landhaus-Leben entführt eure Sims in ein idyllisches Leben auf dem Land. Wer schon immer davon geträumt hat einen Bauernhof zu führen oder einfach die Ruhe auf dem Land zu genießen, kann dies ab dem 22. Juli zusammen mit seinen Sims wahr werden lassen.

Lebe in Die Sims 4 Landhaus-Leben im Einklang mit der Natur

Die neue Erweiterung bringt viele neue Features mit sich, die sich einige Fans der Reihe schon lang gewünscht haben. Mit der neuen Nachbarschaft Henford-on-Bagley bekommt ihr ein kleines, beschauliches Dorf, in dem jeder jeden kennt. Neben lauschigen Picknicks im Park können eure Sims hier die Idylle der Natur genießen, Einheimische kennenlernen und die Geschichte des Ortes ergründen. Baut euer Traumhaus auf dem Land inmitten jeder Menge Natur. Doch hält in Henford-on-Bagley jedes Grundstück eine Herausforderung für euch bereit. Denn hier kann jede Mahlzeit ausschließlich mit frischen Zutaten zubereitet werden. So müsst ihr stets eure eignen Erzeugnisse anbauen um eure Sims versorgen zu können. Alternativ könnt ihr auch in der freien Natur auf die Suche gehen oder den Dorfmarkt besuchen. Auf diesem findet übrigens regelmäßig ein Wettbewerb statt, an dem ihr mit euren größten und edelsten Feldfrüchten teilnehmen könnt.











Auch die Haltung von Nutztieren wir neu eingeführt. So hab ihr nun die Möglichkeit Hühner, Kühe und sogar Lamas zu halten. Melkt eure Kühe um immer frische Milch zu erhalten und untersucht den Hühnerstall nach frischen Eiern. Von euren Lamas erhaltet ihr die weichste Wolle, die ihr euch vorstellen könnt. Doch Vorsicht, sie spucken sollten sich eure Sims beim Scheren ungeschickt anstellen. Auch verschiedene Wildtiere verirren sich ab und zu auf euer Grundstück. Gewinnt ihr deren Vertrauen, so beschenken sie euch oder unterstützen euch bei der Gartenarbeit. Doch nehmt euch vor Füchsen in Acht! Diese lieben Eier und plündern euren Hühnerstall, wenn ihr nicht aufpasst.

Holt ihr euch die Erweiterung bis zum 02. September kommt ihr zusätzlich in den Genuss der “Eifriger Gartenzwerg”-Bonusinhalte. Zu diesen gehört unter anderem ein neues Fahrrad, mit dem eure Sims Spritztouren durch die malerischen Landschaften unternehmen können. Des Weiteren erhaltet ihr eine Zwergenskulptur und den Bramblewood-Leuchtbaum, um eurem Garten einen ganz besonderen Schliff zu verleihen.

Angebot Die Sims 4 - Standard Edition - [PC] Erschaffen und erforschen Sie ein Leben voller bedeutender Möglichkeiten.

Erstellen und steuern Sie intelligentere, glaubhaftere und gefühlsbetonte Sims.

Nutzen Sie brandneue intuitive Kreativtools, die Spaß machen.

SIMS 4 auch für Mac.

Cover-Bild kann abweichen.

Quelle: EA