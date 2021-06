The Umbrella Academy – Folgentitel für Staffel 3 sind da

Die von Netflix organisierte Geeked Week ist seit Montag in vollem Gange. Bis Freitag finden täglich exklusive Interviews mit Cast, Crew und Produzierenden des Streamingsdienstes statt und gewähren Einblicke in kommende Projekte sowie hinter die Kulissen von beliebten Filmen und Serien.

Der Dienstag drehte sich um Comicserien. Im Rahmen dieser Unterhaltungen wurde Steve Blackman interviewt, Schöpfer und Showrunner der Serie The Umbrella Academy. Zur großen Freude der Fans weltweit verriet Blackman schließlich die Folgentitel der dritten Staffel.

Hochzeit in der Umbrella Academy?

Die Titel der zehn neuen Folgen sorgen für Aufruhr unter den Fans, denn sie werfen einige Fragen auf. Von einigen Namen lässt sich bereits vage auf den möglichen Inhalt der jeweiligen Folge schließen, aber so wirklich verraten wird doch nichts:

Unter vielen Folgen kann man sich jetzt schon etwas vorstellen. So wird Meet the Family sich vermutlich um die alternative Academy drehen, die wir am Ende der zweiten Staffel kennengelernt haben. Andere Folgentitel sind da schon mysteriöser. Was hat der weltgrößte Zwirnball hier zu suchen? Oder eine Ringelblume?

Auch der Gebrauch deutschen Vokabulars inmitten einer englischsprachigen Serie ist bemerkenswert. Besonders neugierig macht aber vor allem Folge acht: Was für eine Hochzeit findet statt? Wer heiratet? Und warum am Ende der Welt? Findet etwa schon wieder eine Apokalypse statt?

Bereits seit Längerem steht fest, dass es eine dritte Staffel von The Umbrella Academy geben wird. Die Serie basiert auf einer Comicbuchreihe von Gerard Way und konnte bisher mit einem spannenden Plot, verrückten Charakteren und großem Staraufgebot in der Besetzung trumpfen.

Die Dreharbeiten für Staffel drei sind bereits in vollem Gange und die ersten Behind-the-Scenes-Bilder kann man auf Elliot Pages Instagram-Account bestaunen. Wann das Endergebnis auf Netflix zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.

Wir sind sehr gespannt auf Staffel drei von The Umbrella Academy und werden euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten!

POP Umbrella Academy Number 5 From Umbrella Academy, Number Five, as a stylized POP vinyl from Funko

Figure stands 9cm and comes in a window display box

Check out the other Umbrella Academy figures from Funko Collect them all

Funko POP! is the 2018 Toy of the Year and People's Choice award winner

This POP! comes with a 1 in 6 chance of receiving the rare special edition Chase version

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Netflix