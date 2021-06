Reminiscence – Erster Trailer ist endlich da

Anfang 2019 wurde erstmals bekannt, dass Westworld Schöpferin Lisa Joy für Warner Bros. ihr Regiedebüt geben wird. Nun, über zwei Jahre später, gibt es endlich den ersten Trailer für ihren ersten Film, Reminiscence.

Reminiscence: Die Erinnerung stirbt nie

So lautet der deutsche Titel von Lisa Joys Erstlingswerk, für das sie auch das Drehbuch geschrieben hat. Der Film dreht sich um den abgehalfterten Privatdetektiv Nick Bannister, gespielt von Hugh Jackman, in einem teilweise vom Meer überfluteten Miami der Zukunft. Der verdient sein Geld damit, seinen Auftraggebern dabei zu helfen, in ihrem eigenen Verstand Erinnerungen zu finden und neu zu erleben, ein hohes Gut in einer kaputten Welt. Sein Leben stellt sich plötzlich auf den Kopf, als Mae (Rebecca Ferguson) in sein Leben tritt. Der sonst so hartgesottene Detektiv entwickelt eine regelrechte Besessenheit mit der Frau und setzt plötzlich alles daran, ihr Verschwinden aufzuklären. Einen Starttermin hat der Film noch nicht, lange kann es aber nicht mehr dauern.

