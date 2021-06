Punk Wars – Kampflastige Rundenstrategie in der Postapokalypse

Für alle Fans der Rundenstrategie, die von den unzähligen postapokalyptischen Settings noch nicht übersättig sind, hält das Team von Strategy Forge eine neue Herausforderung bereit. Ihr neuestes Werk Punk Wars ist hierbei allerdings wesentlich kampflastiger als die klassische Rundenstrategie. Wie in einer Postapokalypse üblich, ist die Zivilisation, wie wir sie kannten, zusammen gebrochen und es liegt nun an uns die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Wie ironisch, dass der Kampf auf Leben und Tod zwischen den rivalisierenden Konzernen im Mittelpunkt steht.

Übernehmt in Punk Wars die Kontrolle über einen der vier mächtigen Konzerne

Nachdem die Zivilisation fiel, entstanden aus ihrer Asche vier neue Kräfte, die fortan ihre Technologie und Lebensweise verbreiten. Zu Beginn des Spiels wählt ihr zwischen dem Dampf-, Stahl-, Atom- und Dieselkonzern einen aus, über den ihr die Kontrolle übernehmt. Jeder dieser Konzerne verfügt über seine eigene Technologie, Philosophie und Lebensweise. In den Ruinen einer einst mächtigen Megastadt kämpft ihr mit den rivalisierenden Konzernen um die Vorherrschaft. Dabei müsst ihr anhand der charakteristischen Eigenschaften und Fähigkeiten eurer Fraktion eine geeignete Strategie entwickeln, um den Kampf für euch zu entscheiden. Doch um dies zu ermöglichen braucht ihr Ressourcen, Infrastruktur und Territorium. Erkundet das zerstörte Ödland um Wasser und andere lebensnotwendige Ressourcen zu finden. Allerdings sind diese rar gesät. Also setzt sie stets mit Bedacht ein. Entwickelt eine wissenschaftliche, industrielle und militärische Infrastruktur und sorgt für das Wohlergehen eurer Bevölkerung.











Plant so viel wie möglich voraus und seid auf alles vorbereitet. Sobald ihr genügend Einheiten ausgebildet habt, zieht ihr in die Schlacht gegen eure Rivalen. Die rundenbasierten Kämpfe stellen euch jedes Mal erneut vor ungeahnte Herausforderungen. So wird euer taktisches Denken und Gespür immer wieder auf die Probe gestellt. Verbessert eure Einheiten und behauptet euch in erbitterten Kämpfen, um die Menschheit unter eurer Fahne zu vereinen. Wird es euch gelingen eine neue Ära des Friedens einzuleiten?

Quelle: Jujubee S.A.