Battlefield 2042 – Finaler Titel womöglich geleakt

Am kommenden Mittwoch ist es soweit und Publisher Electronic Arts stellt den neuesten Ableger der Shooter-Reihe Battlefield der Öffentlichkeit genauer vor. Bevor mit dem Reveal in zwei Tagen erste offizielle Informationen bekannt gegeben werden, machen seit geraumer Zeit diverse Gerüchte sowie vermeintliche Leaks im Netz die Runde. So wurden vorab nicht nur erste Screenshots veröffentlicht, nun tauchte ebenfalls der vermeintliche Titel hinter dem bislang als ‚Battlefield 6′ bekannten Spiel auf.

Wird der nächste Ableger tatsächlich Battlefield 2042 heißen?

So wurde unlängst ein weiterer Screenshot via Reddit veröffentlicht, der erstmals den Titel des Spiels zeigte. So soll angeblich das nächste Projekt von Entwickler DICE unter dem Namen Battlefield 2042 veröffentlicht werden. Dies würde zumindest sehr gut zu den bereits vorher geleakten Screenshots passen. Diese zeigten nämlich ein Setting, dass in einer nicht allzu fernen Zukunft angesiedelt ist. Angeblich sollen alle bisher veröffentlichten Bilder aus einer frühen Alpha-Phase stammen. Der sonst sehr gut informierte Insider Tom Henderson äußerte sich ebenfalls zu dem Leak und erklärte, dass er dies zwar nicht verifizieren könnte, grundsätzlich der Titel aber durchaus plausibel klingt.

Ob sich das Gerücht letztendlich bewahrheitet und der Shooter den Titel Battlefield 2042 tragen wird, werden wir am kommenden Mittwoch, den 9. Juni 2021 ab 16 Uhr erfahren. Erscheinen soll der Shooter im übrigen bereits in diesem Herbst für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S.

Quelle: Reddit