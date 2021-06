BattleCat – Leak enthüllt Mix aus Splinter Cell, The Division und Ghost Recon

Die E3 2021 startet bereits in dieser Woche – und mit ihr zahlreiche Präsentationen und Live-Events rund um aktuelle sowie kommende Spiele-Blockbuster. Wenig überraschend also, dass die Gerüchteküche schon vorab ordentlich ins Brodeln kommt und die ein oder andere Ankündigung geleakt wird. Dazu zählt auch die jüngste Enthüllung: Der vermeintliche Ubsioft-PvP-Titel BlackCat.

Tom-Clancy-Mash-up auf der E3?

Wie das Spielemagazin VGC unlängst berichtete, plant Ubsioft für kommenden Samstag die Ankündigung eines neuen Multiplayer-Spiels mit PvP-Ausrichtung. Der Titel trägt demzufolge den Namen BattleCat und soll bekannte Ubisoft-Marken wie „Splinter Cell“, „The Division“ und „Ghost Recon“ miteinander vereinen. Dabei sollen Spieler die Möglichkeit haben in die Rollen ihrer Lieblingshelden aus dem Tom-Clancy-Universum zu schlüpfen und in verschiedenen Modi gemeinsam gegen andere Gruppen anzutreten. Jeder dieser Helden kommt natürlich mit individuellen Fähigkeiten und einem ultimativen Skill daher.

Darüber hinaus gibt der Leaks bereits Einblicke in zwei verschiedene Spielmodi: In Escort muss ein Team ein Paket zu einem bestimmten Zielpunkt transportieren, während ihr in Ringleader fallengelassene Ringe von Gegnern einsammeln müsst.

BlackCat befindet sich aktuell mitten in der Entwicklung und wurde bereits in einigen internen Tests angespielt. Mit dem Leak eingehergehnd wurden auch gleich diverse Screenshots veröffentlicht, die einen ersten Blick auf das Spiel gewähren.

The Division "BattleCat" is a Splinter Cell x Breakpoint x Divison mashup pvp game. it began testing around january. pic.twitter.com/cdGdysMZN9 — Zer0Bytes_ (@Zer0Bytes0) June 6, 2021

Das Event Ubisoft Forward findet bereits am 12. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit statt. Spätestens dann werden wir aller Voraussicht nach mehr zum PvP-Titel erfahren.

Quelle: VGC