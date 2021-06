Netflix – Diese Serien erwarten Euch im Juni

Der Juni hat begonnen und damit auch ein neuer Netflix-Monat. Und erneut trumpft der Streamingdienst mit einem großen Repertoire an neuen Serien und neuen Staffeln von alten Lieblingen auf. Was euch im Juni an Serien-Krachern erwartet, das erfahrt ihr hier.

Welche Filme ihr neu im Juni schauen könnt, haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Serien-Fans dürfen sich auf diese Netflix-Neuzugänge freuen

Juni

Drei Meter über dem Himmel: Staffel 2 (Drama)

Juni

Sweet Tooth (Drama)

Juni

Lupin Teil 2 (Drama)

Juni

Headspace: Interaktive Entspannung

Juni

Élite: Staffel 4 (Drama)

Juni

Finger weg: Staffel 2

Juni

Sex/Life (Drama)











Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz via YouTube