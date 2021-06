Koch Media – Keine Ankündigungen zu Metro, Dead Island und mehr

Auch Koch Media wird zur Überraschung vieler in diesem Jahr auf dem Summer Game Fest vertreten sein und eine eigene Pressekonferenz abhalten. Anders als jedoch zunächst gedacht, wird man dort keine Ankündigungen zu bekannten Marken wie Dead Island und Saints Row vornehmen.

Unter dem Namen Koch Primetime wird Publisher Koch Media in der kommenden Woche ein eigenes Live-Event veranstalten, auf dem man Updates zu bekannten aber auch neuen Spielen geben möchte. Die Hoffnungen der SpielerInnen neue Serienteile von beliebten Marken wie Saints Row oder Metro zu sehen, waren dahee recht hoch – via Twitter verpasste das Unternehmen diesen jedoch einen gehörigen Dämpfer.

Wie die Verantwortlichen dort bestätigten, werden IPs wie „Dead Island“, „Saints Row“, „Metro“ oder „TimeSplitters“ im Rahmen des Livestreams keinen Platz finden. Bleibt also abzuwarten, was uns der Publisher stattdessen präsentieren möchte. Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass Koch Media vielleicht sogar die ein oder andere neue Marke in petto hat.

Die Koch Media Primetime startet am 11. Juni um 21 Uhr deutscher Zeit. Der Stream kann wie üblich über YouTube oder Twitch verfolgt werden.

Our parent company @KochMedia_HQ is making an announcement as part of #SummerGamesFest on June 11th. To give you a head’s up, you won’t see Dead Island, Saints Row, Metro or TimeSplitters there (or at any other E3 2021 event). We’ll let you know when we have news to share.

— Deep Silver (@deepsilver) June 4, 2021