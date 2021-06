Horizon Forbidden West – Sony stellt die Komponisten vor

Nachdem es bereits einiges zum Gameplay des zweiten Teils zu sehen gab, stellt Sony nun die Komponisten von Horizon Forbidden West vor. Neu dabei ist diesmal Oleksa Lozowchuk.

EP mit vier Titeln aus Horizon Forbidden West zum reinhören

Auf diversen Streaming-Diensten könnt ihr vier Musikstücken aus der EP The Isles of Spires lauschen. Einige der Komponisten sind bereits aus dem Vorgänger bekannt. So sind Joris De Man, Niels van der Leest und das Duo The Flight wieder beteiligt. Zudem gesellt sich beim zweiten Teil Oleksa Lozowchuk hinzu.

Passend dazu hat Sony ein Video veröffentlicht, in der die Komponisten und Guerilla Music Supervisor Lucas Van Tol zu einer Diskussion zusammen kommen. Dabei besprechen sie unter anderem die Herausforderung, auf den Vorgänger-Teil aufzubauen und wer an was gearbeitet hat. Dabei baut ein Komponist sogar seine eigenen Instrumente.

Horizon Forbidden West soll noch dieses Jahr für PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen.











*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: PlayStation via YouTube, PlayStation.Blog