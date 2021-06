A Quiet Place – Spin-Off kommt 2023

Vergangene Woche ist in den USA nach langem Warten endlich A Quiet Place 2 angelaufen. Hier zulande müssen wir uns noch bis Ende Juni gedulden, dennoch hat Paramount bereits ein Spin-Off für 2023 angekündigt.

A Quiet Place, aber ohne Kohn Krasinski

Wie Deadline berichtet, wird das Spin-Off von Jeff Nichols realisiert. Dieser wird das Drehbuch schreiben und Regie führen. Damit wäre dies der erste Film der Reihe, bei dem jemand anderes als John Krasinski diese Aufgaben übernimmt. Ganz unbeteiligt ist Krasinski aber nicht, so soll der Film auf seiner Idee basieren. Ob er auch vor der Kamera stehen wird ist ebenso unbekannt wie eigentlich alles andere. Bisher ist der Film noch in einem sehr frühen Stadium, nur ein Starttermin ist bisher bekannt: Der 31. März 2023.

Der zweite Film der Reihe, A Quiet Place 2, lief derweil letztes Wochenende mit großem Erfolg in den USA an. In Deutschland soll der Film aktuell am 24. Juni anlaufen, über ein Jahr nach dem ursprünglichen Termin.











Quelle: Deadline