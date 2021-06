John Wick – Donnie Yen mit an Bord

2014 legte Chad Stahelski mit John Wick den Grundstein für das wohl größte Action-Franchise der letzten Jahre. Nun hat er bekannt gegeben, dass Donnie Yen im kommenden John Wick: Kapitel 4 neben Keanu Reeves vor der Kamera stehen wird.

Prominente Verstärkung für John Wick

Viel ist über Yens Rolle nicht bekannt, Stahelski verriet nur, dass er einen alten Freund des Titelheldens spielen wird. Diese Info wird vielen Fans erstmal reichen, denn Donnie Yen ist einer der größten Action-Stars der aktuellen Zeit. Bereits seit den 1980ern im Filmgeschäft tätig, ist er im Westen seit Anfang des Jahrtausends immer bekannter geworden und durch Rollen in Blade II, Hero und Shanghai Knights zu einer wahren Größe geworden. Zwischen 2008 und 2019 verkörperte er in vier Filmen den titelgebenden Ip-Man, und seit seinen Auftritten in Rogue One: A Star Wars Story, xXx: Die Rückkehr des Xander Cage und Mulan ist er aus Hollywood nicht mehr wegzudenken.

Quelle: Deadline