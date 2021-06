E3 2021 – Zeitplan der Konferenzen veröffentlicht

Mit Spannung blicken wir auf den Juni, denn nach der Auszeit im letzten Jahr können wir uns nun auf die E3 2021 freuen. Das Event bietet zahlreiche Präsentationen von Publishern. Die Veranstalter haben nun auch den Zeitplan veröffentlicht.

Die E3 2021 bietet über 4 Tage verteilt zahlreiche Präsentationen

Vom 12. – 15. Juni finden viele Streams im Rahmen der diesjährigen Electronic Entertainment Experience statt. Das Event findet jedoch aufgrund der aktuellen Ereignisse noch nicht wieder gänzlich vor Ort statt. Dennoch dürfen sich die Zuschauer wieder über Präsentation in Form von Streams freuen. Ob Nintendo, Xbox, Ubisoft oder Square Enix. Bis auf EA (die im Juli ein eigenes Event abhalten) und Sony sind nahezu alle Größen der Branche vertreten. Nun wissen wir auch endlich, wann wir die Streams unserer Wahl sehen können. Die Veranstalter haben hierzu den Plan veröffentlicht. Über den Stream der Veranstalter wird es eine nahtlose Übertragung geben, die von Moderatoren zwischen den Streams begleitet werden.

Aber auch über die Aussteller selbst könnt ihr die Shows verfolgen. Twitch, Youtube oder teils auch Facebook und Twitter stehen euch zur Auswahl. Einige Uhrzeiten werden jedoch noch nachgereicht. Den Anfang machen am Samstag Ubisoft und Gearbox, bevor es am Sonntag heiß her geht. Xbox + Bethesda, Square Enix und Warner Bros. präsentieren da ihre Spiele, on Top kommen die PC Games Show und Future Games Show hinzu. Zum Wochenstart übernehmen Take Two, Capcom, Razr und Intellivision, bevor Nintendo und Bandai Namco am Dienstag das Event abschließen. Darüber hinaus könnt ihr euch nun ab sofort für das E3-Portal und die entsprechende App registrieren. Damit erhaltet ihr Zugriff auf virtuelle Messestände, Lounges und Foren. Die Streams lassen sich darüber auch ohne Registrierung verfolgen.

Der Zeitplan in der Übersicht

Samstag, 12. Juni

Pre-Show ab 19 Uhr MEZ

Ubisoft Forward ab 21 Uhr MEZ

Gearbox Entertainment (Uhrzeit tba)

Sonntag, 13. Juni

Pre-Show ab 17:45 Uhr MEZ

Xbox & Bethesda Games Showcase ab 19 Uhr MEZ

Square Enix Livestream ab 21:15 Uhr MEZ

Warner Bros. Games

PC Gaming-Show

Future Games Show

Montag, 14. Juni

Pre-Show ab 17 Uhr MEZ (weitere Uhrzeiten tba)

Take-Two Interactive

Razer

Capcom

Intellivision

Dienstag, 15. Juni

Pre-Show ab 17 Uhr MEZ

Nintendo Direct und Nintendo Treehouse ab 18 Uhr MEZ

Livestreams von Bandai Namco

Verleihung der E3 2021 Awards

Sony PlayStation 5 Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele

Nutze die Leistung der speziell entwickelten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: e3expo