Fractured Veil – Überlebenskampf auf Maui im Jahr 2120

Hört man das Wort Maui, so denkt man wohl als erstes an wunderschöne, kilometerlange Sandstrände, atemberaubende Wasserfälle und Sonnenschein. Kurz, man hat die Traumreise der meisten Strandurlauber im Kopf. Doch Fractured Veil stellt dieses Bild von Maui gehörig auf den Kopf. Zwar bleibt die wundervolle Landschaft Mauis erhalten, doch ist sie alles andere als friedlich. Denn in dem neuen Survivalspiel von Paddle Creek Games kämpft ihr stets ums nackte Überleben. Auf einer 64 Quadratkilometer großen Map stellt ihr euch allein oder im Online-Koop den vielen Gefahren, die die neue Welt für euch bereit hält.

Überlebt in Fractured Veil die Apokalypse im Paradies von Maui

Einhundert Jahre nach einer verheerenden Katastrophe findet ihr euch als rekonstruierter Klon auf dem, von den Spuren der Zeit, verwüsteten Hawaii wieder. Oberste Priorität hat nun das Sammeln von Ressourcen um euer Überleben zu sichern. In der prozeduralen, offenen Welt steht euch die Suche nach sauberem Wasser und Nahrung offen. Doch solltet ihr Vorsicht walten lassen, denn die vermeidlich friedliche Umgebung hält allerlei Gefahren für euch bereit. Errichtet eine Basis um euch effektiv vor Gegnern und Umwelteinflüssen zu schützen. Das freie Bausystem ermöglicht es euch aus verschiedenen Materialien eine Basis zu errichten und diese im weiteren Verlauf des Spiels stetig auszubauen und zu verbessern.

Aloha and good morning 🌅 Spending our weekend upgrading our base and slaying some mutants 💀 Stop by and join us in Lahaina https://t.co/YyJci1RRjN Wishlist 🥥 https://t.co/EUJFsqhSHR #indiegame #screenshotsaturday pic.twitter.com/JnjFzYHckG — Fractured Veil (FRV) (@FracturedVeil) May 1, 2021

Erkundet die einzigartigen Umgebungen und stellt euch im Kampf gegen Wildtiere, Mutanten und andere Spieler. Durch verschiedene Materialien lassen sich Ausrüstung und Waffen herstellen und verbessern. Sodass ihr auch stärkere Gegner bezwingen könnt. Der integrierte Tag-Nacht-Wechsel, sowie das dynamische Wettersystem lassen die Welt, die auf realen topografischen Daten basiert, besonders realistisch und lebendig wirken. Eine große Besonderheit stellt hier der Drohnenstream dar. Im Spiel habt ihr stets die Möglichkeit die Kontrolle über eine der patrouillierenden Drohnen zu übernehmen. So erhaltet ihr einen einzigartigen Blickwinkel auf die Geschehnisse im Spiel. Zunächst startet Fractured Veil in den Early Access auf Steam. Wann genau und wie lange es sich schlussendlich im Early Access befinden wird ist derzeit noch unklar. Doch ist ein Release noch in diesem Jahr geplant.











Die Entwickler legen großen Wert darauf ihr Spiel in Zusammenarbeit mit der Community weiter zu entwickeln und zu verbessern, wozu die Zeit im Early Access genutzt werden soll. Wessen Interesse geweckt wurde und wer Ideen und Vorschläge anbringen möchte, dem steht es frei dem offenen Discordchannel beizutreten und sich mit den Entwicklern auszutauschen.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Paddle Creek Games