Crysis Remastered Trilogy – Sammlung angekündigt

Es ist noch keine zwei Wochen her, dass Entwickler Crytek Neuigkeiten für seinen Tech Shooter angedeutet hatte. Heute wurde die Crysis Remastered Trilogy offiziell angekündigt und einen ersten Trailer gibt es natürlich auch schon.

Crysis Remastered Trilogy kommt im Herbst

Vor wenigen Wochen deutete Entwickler Crytek auf Twitter Neuigkeiten zu seiner langjährigen Shooter Reihe an. Zu diesem Zeitpunkt sah es noch so aus, als würden wir etwas über ein Remaster des zweiten Teils hören.

Durch einen Leak aus dem November 2020 wussten wir bereits, dass eine Trilogie ebenfalls in Arbeit sein könnte. Zudem war in dem Leak auch die Rede von einer VR Version. Heute kam nun die offizielle Bestätigung für die Existenz der Trilogie.

Laut Crytek soll diese im Herbst 2021 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Via Rückwärtskompatibilität soll die Kollektion auch auf Playstation 5 und Xbox Series spielbar sein. Dabei sollen alle Teile für die neue Konsolengeneration optimiert sein.

Der erste Teil ist ja bereits erhältlich und so werden Käufer die den Start der Reihe schon besitzen die Möglichkeit haben, die restlichen Teile einzeln zu kaufen. Zu welchem Preis die weiteren Teile einzeln in die Stores kommen, ist allerdings noch nicht bekannt. Dann schlüpft doch schon mal in den Nanosuit.











Quelle: Crytek