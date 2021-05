Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 22.2021

Mal wieder Monatswechsel in der Releasevorschau. Die Tage werden langsam heißer, aber ob das auch für die Spieleauswahl gilt, muss jeder für sich entscheiden, denn mal wieder haben wir eine bunte Vielfalt von Spielen für euch. Da wird sicher für jeden Zocker etwas dabei sein.

Mal wieder viele Indie-Titel in der Releasevorschau

Going Medieval (PC) – 1. Juni

Den Anfang macht eine Mittelalter-Simulation, wo ihr eure Burg aufbaut, sie verwaltet und gegen Angreifende Stämme verteidigen müsst,











Necromunda: Hired Gun (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 1. Juni

Ein First-Person-Shooter im Warhammer 40.000 Universum.











Operation: Tango (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 1. Juni

Ein kooperatives Adventure, bei dem ein Spieler die Rolle des Spions übernimmt, während der andere Spieler als Hacker agiert.











Tour de France 2021 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 3. Juni

Radsportfans bekommen alljährliches Spielefutter mit dem neuesten Ableger der Radsportsimulation. Alle 21 Strecken der echten Tour sind abfahrbereit.











Ja, das ist ein anderes Radsportspiel als der vorherige Titel, doch vom gleichen Entwickler. Hier liegt der Fokus mehr auf dem Management eines Rennstalls und der taktischen Begleitung der Tour.











Wing of Darkness (PC, PS4, Switch) – 3. Juni

Ihr schlüpft in die Rolle von Anime-Mech-Pilotinnen und zieht mit gigantischen Robotern in die Schlacht.











Astalon: Tears of the Earth (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 3. Juni

Ein actionreiches Roguelike im Stil von alten NES-Spielen.











Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 (PC, PS4, Xbox One) – 4. Juni

Ihr zückt mal wieder euer Scharfschützengewehr im neuesten Ableger dieser beliebten Shooter-Reihe.











DC Super Hero Girls: Teen Power (Switch) – 4. Juni

Wahrscheinlich eher ein Spiel für jüngere Zockerinnen, aber auch sie haben ihre Superheldengeschichten verdient.











Mighty Goose (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 5. Juni

Nicht zu verwechseln mit The Untitled Goose Game. Diese Gans geht ein wenig radikaler vor und schnappt sich etliche Waffen und Roboter, um damit ihre Feinde zu vernichten.











Needy Girl Overdose (PC) – 5. Juni

Hier begleitet ihr ein internetsüchtiges Mädchen und helft ihr dabei, eine erfolgreiche Streamerin zu werden.











Und das waren die Spiele in der ersten Juniwoche. Habt ihr in unserer Releasevorschau einen Titel entdeckt, den ihr zocken werdet? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Playstation 4) (AT-PEGI) Nutze eine Mischung aus Nahkampf und Schüssen aus besonders großer Entfernung, um die unterschiedlichen Ziele auszuschalten

Schließe die Aufträge auf unterschiedliche Arten ab, um alle Ziele zu erfüllen und das Maximum an Belohnungen zu erhalten

Erkunde 5 individuelle Karten in der Konfliktzone des Nahen Ostens

Schließe neben jeder Menge Nebenaufgaben 20 neue Aufträge ab

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.