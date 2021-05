BioShock 4 – Kommt der nächste Titel exklusiv für PlayStation 5?

Dass 2K Games mitsamt des neu gegründeten Studios Cloud Chamber an einem weiteren Ableger zum populären Franchise BioShock werkelt, ist bereits hinlänglich bekannt. Diverse Gerüchte um das Projekt machten ebenfalls zuletzt die Runde. Nun scheint ein weiteres die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Demnach soll BioShock 4 nämlich exklusiv für Sonys Heimkonsole veröffentlicht werden.

Wird BioShock 4 tatsächlich nur für PS5 erscheinen?

So scheinen die sonst eher versierten Kollegen von Xbox Era in Erfahrung gebracht zu haben, dass Sony sich die exklusiven Rechte am nächsten Teil der retrofuturistischen Videospielserie gesichert habe. Ob es sich dabei um eine zeitlich limitierte Exklusivität für die PlayStation 5 handelt oder BioShock 4 doch tatsächlich vollständig Konsolenexklusiv für die japanische Heimkonsole bleibt, geht aus den Gerüchten zudem nicht hervor. Letzteres wäre für ein derart großes Franchise wie BioShock zunächst aber eher unüblich. Bislang sind die Informationen natürlich noch mit Vorsicht zu genießen. Offiziell bestätigt wurde dieses Gerücht weder durch Sony noch durch 2K Games selbst.

Erst unlängst erregten Stellenausschreibungen von Cloud Chamber die Aufmerksamkeit der Fangemeinde. So wurde hier explizit nach Entwicklern gesucht, die an einem Spiel mit Open-World-Konzept werkeln sollen. Wann BioShock 4 ungefähr erscheinen wird, wurde von dem Team bislang noch nicht eingegrenzt. Mit einem Release vor 2022 ist allerdings nicht zu rechnen. Zumal der vierte Teil der Reihe auf die Unreal Engine 5 zurückgreifen wird, die bekanntlich erst im nächsten Jahr vollständig veröffentlicht wird.

Quelle: Xbox Era via YouTube