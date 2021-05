Élite: Kurzgeschichten – Ultimativer Countdown ab 14. Juni

Das Fandom kann die Veröffentlichung der Staffel 4 von Élite kaum abwarten, wenn es am 18. Juni 2021 auf Netflix so weit ist. Und nun können sich bis dahin die Fans auf einen ultimativen Élite-Countdown freuen: Die Macher Carlos Montero und Dario Madrona veröffentlichen zusätzlich vier Kurzgeschichten zu den noch ungeklärten, offenen Themen und Liebschaften. Ab dem 14. Juni könnte sich die Sicht auf alles ändern. Oder werden uns diese vier Folgen vom Gegenteil überzeugen? Erfahrt es hier.

Neue Élite-Abenteuer in Form von Kurzgeschichten

Vielen Fans fiel ein Stein vom Herzen, als die vierte Staffel im letzten Jahr bestätigt wurde, da es in der letzten Folge der Staffel 3 so aussah, als seien alle offenen Fragen nun vollends geklärt. Das Fandom war sich aber einig, dass dem nicht so sei, denn zu Vieles sei noch nicht final geklärt. Bleiben Nadia und Guzmán wirklich noch zusammen? Und wohin geht Cayetana? sind nur einige Fragen.

Das Fandom war deshalb beunruhigt, in der kommenden Staffel auf keine altbekannten Gesichtern zu treffen und äußerte seine Bedenken darüber. So waren sich bisher alle einig, dass der Werdegang der einzelnen Protagonist*innen als Plot ebenso fesselnd wäre, wie ein Einblick in die zerstörten Beziehungen und Freundschaften.

Der Countdown: Vier Kurzgeschichten an vier Tagen

Diese Bedenken wurden von den Élite-Machern ernstgenommen, die sie den Fans nun in vier Folgen nehmen möchten. Lose Enden sollen zusammengeführt werden, bevor das Drama in der nächsten Staffel weitergeht. Und das alles in ganzen vier Kurzgeschichten, die uns ab dem 14. Juni jeden Tag erwarten.

So viel ist bereits bekannt, wann es um wen in den einzelnen Folgen gehen soll:

ab 14. Juni: Guzmán | Caye | Rebe

ab 15. Juni: Nadia | Guzmán

ab 16. Juni: Omar | Ander | Alexis

ab 17. Juni: Carla | Samuel

ab 18. Juni: komplette Staffel 4

Inwiefern wir in diesen vier zusätzlichen Folgen nun auf eine Auflösung hoffen können, ist fraglich, sieht man sich den Trailer für Staffel 4 an. Wir sind uns sicher, es wird viele Plottwists geben! Wie seht ihr das?











Quelle: Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz via YouTube