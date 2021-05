Destiny 2 – Bungie verpflichtet Resident Evil Produzent

Capcom hat mit den letzten Resident Evil Spielen der Marke einen ordentlichen Boost verschafft. Destiny 2 Entwickler Bungie haben sich für die kommenden Erweiterungen einen der Macher der Horrorreihe ins Haus geholt. Ein noch düsterer Ton für die kommende Expansion wäre sicherlich passend.

Produzent Peter Fabiano hat sich in den vergangenen Jahren mit seiner Arbeit an Resident Evil 7 und Village einen Namen gemacht. Spät am gestrigen Abend, postete Fabiano eine überraschende Nachricht auf Twitter.

In dem Tweet bedankte er sich für die letzten 13 Jahre bei Capcom und seinem Team. Und nachfolgend gab es auch gleich bekannt, wohin ihn sein Weg führen wird. Sein nächster Arbeitgeber wird demnach Bungie sein, die ihn für ihren Live Service Shooter verpflichtet haben.

Natürlich ist die Fangemeinde jetzt mit Spekulationen beschäftigt, welche Auswirkungen Fabianos Arbeit auf die nächsten Erweiterungen haben könnte. Anfang nächsten Jahres erwartet uns die verschobene Erweiterung “Witch Queen” und damit verbunden ein erneuter Fokus auf die Dunkelheit und die Hive.

Ein verstärkter Horror Vibe könnte daher natürlich passen und insbesondere aktuelle Inhalte wie die Presage Mission, haben eindrucksvoll gezeigt, dass ein bisschen Horror gut funktionieren kann. Man darf gespannt sein ob wir künftig etwas mehr Resi DNA in Bungies Shooter sehen werden.

Thanks to everyone both in and outside the studio that have supported me over the years. I’ve taken a new position at Bungie working with some great people and continuing my journey. “Eyes up guardian.”

— Peter Fabiano (@PFabiano) May 29, 2021