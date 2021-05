Jungle Cruise – Trailer für neuen Disney-Film

Es ist nicht das erste Mal, dass Disney sich Inspiration für einen Film aus dem eigenen Themenpark holt. Bereits die Fluch-der-Karibik-Reihe basierte auf einem gleichnamigen Fahrgeschäft aus dem Disneyland. Mit Jungle Cruise soll jetzt an diesen Erfolg angeknüpft werden.

Der erste Trailer für den Film wurde bereits im Oktober des Jahres 2019 veröffentlicht, doch durch die andauernde Pandemie musste der Kinostart immer wieder verschoben werden. Mit einem neuen Trailer, den man sich seit gestern auf YouTube ansehen kann, stimmt Disney jetzt seine Zuschauerschaft auf den Abenteuer-Streifen für die ganze Familie ein.

Klassischer Abenteuerfilm mit Star-Besetzung

Der Trailer verspricht ein buntes Dschungel-Abenteuer wie aus dem Bilderbuch. Lily Houghton, eine junge Forscherin, macht sich mit ihrem Bruder McGregor auf eine Expedition, um einen magischen Baum zu finden. Laut der Legende soll die Pflanze über magische Heilkräfte verfügen und Lily will das nutzen, um die Medizin zu revolutionieren. Bei ihrer Suche hilft ihnen der ortskundige Schiffskapitän Frank, der ihnen neben seinem Dampfer auch allerlei Wissen um lokale Gefahren zur Verfügung stellt.

Auch die Besetzung von Jungle Cruise lässt auf Großes hoffen. In der weiblichen Hauptrolle ist Emily Blunt zu sehen und Dwayne „The Rock“ Johnson in der Rolle des Haudrauf-Kapitäns. McGregor wird von Jack Whitehall gespielt und auch Jesse Plemons gehört zum Cast. Das Ensemble in Kombination mit authentischem, aufregendem Dschungel-Flair, wie man ihn stellenweise aus Fluch der Karibik kennt, sind auf jeden Fall vielversprechend.

Jungle Cruise wird am 30. Juli 2021 auf Disney+ erscheinen – allerdings zunächst nur mit dem VIP-Zugang. Sollte es Corona-technisch möglich sein, kann man ihn sich jedoch auch ab dem 29. Juli im Kino ansehen.











Quelle: via filmstarts.de