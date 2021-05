The Crackpet Show – Stürzt euch in apokalyptische Gladiatorenkämpfe im “Happy Tree Friends”-Stil

Wer die Happy Tree Friends noch kennt weiß, auf den ersten Blick wirken die niedlichen Tierwesen und die kunterbunte Umgebung freundlich und harmlos. Doch diese Harmonie kippt von einem Augenblick auf den nächsten und es wird brutal und blutig. Dieses Konzept greift Vixa Games auf und setzt noch eine Schippe drauf. Denn in The Crackpet Show wird es von Anfang bis Ende blutig. Die merkwürdigen Tierwesen treten in Gladiatorenkämpfen gegeneinander an, um die Zuschauer der Crackpet Show zu unterhalten. Jeder Teilnehmer ist ein Star und jeder Kampf geht bis zum Tod.

Werdet zum Champion in The Crackpet Show und unterhaltet die Zuschauer

Als tierartiger Gladiator tretet ihr in einem wilden Turnier auf. Dieses wird als TV-Format ausgestrahlt und ist in den noch existierenden Teilen der postapokalyptischen Welt die populärste Show von allen. Daher ist jeder Teilnehmer schon allein wegen seiner Anwesenheit ein Star. Euer Ziel ist es so viele Feinde wie möglich in einem chaotischen Kampf zu besiegen. So steigt ihr in den Rang eines Champions auf und könnt euch den wahren Bossen stellen. Bei diesen handelt es sich um Kreaturen, die so stark mutiert sind, dass selbst von den furchterregendsten Bestien verabscheut werden. Sobald alle Bosse besiegt sind, ist das Turnier beendet. Doch ist es Anfängern in der Regel unmöglich bereits im ersten Kampf siegreich hervorzugehen. Daher müssen Herausforderungen oft mehrmals angegangen werden, um in der Zwischenzeit eure Fähigkeiten und Ausrüstung verbessern und anpassen zu können.











Allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden könnt ihr euch dem postapokalyptischen Blutbad entgegenstellen. Durch die prozedurale Generierung der Maps und viele unterschiedliche Biome wird auch eine wiederholte Herausforderung nie langweilig oder eintönig. Umgeht die versteckten Fallen und bekämpft eure Gegner gemeinsam. Doch aufgepasst, es kann nur einen Sieger geben. Sobald alle Feinde erledigt sind, heißt es jeder gegen jeden. Erlangt unsterblichen Ruhm in der abgedrehtesten TV-Show der Postapokalypse!

Quelle: Vixa Games