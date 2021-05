The Big Con – Nostalgischer Krimi erscheint diesen Sommer

Egal ob ihr die 90er live miterlebt habt oder nicht, dieses Spiel weckt Nostalgie. The Big Con nimmt euch mit auf einen Roadtrip quer durch die USA der 90er Jahre. Kombiniert mit dem für die 90 er charakteristischen Comicstil fühlt man sich direkt in der Zeit zurück versetzt. Von Holzfällerhemden über Münztelefone und VHS-Kassetten bis hin zu kultigen Einkaufszentren, keiner der Trends dieses Jahrzehnts wird ausgelassen.

Werdet zu einer gewieften Taschendiebin in The Big Con

Ihr schlüpft in die Rolle von Ari, einer rebellischen Highschoolschülerin. Nachdem zwielichtige Gangster damit drohen die Videothek eurer Mutter zu übernehmen, lasst ihr kurzer Hand euer Bandcamp sausen und begebt euch auf einen abenteuerlichen Roadtrip quer durchs Land. Auf eurer Reise müsst ihr alles daran setzen die Leute, die euren Weg kreuzen, auf die bestmögliche Weise abzuzocken ohne erwischt zu werden. Denn um das Familiengeschäft zu retten braucht ihr jede Menge Geld. Entscheidet selbst, wer es verdient hat beklaut zu werden und wer stattdessen eure Hilfe brauchen könnte. Ihr befindet euch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dazu gehört auch die Möglichkeit schwerwiegendere Delikte zu begehen. Denn wer weiß, ob ihr allein mit Taschendiebstahl die notwendige Summe aufbringen könnt. Verkleidet euch, schleicht umher, belauscht fremde Gespräche um zu entscheiden welche Vorgehensweise die Beste ist. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, also greift tief in die Trickkiste.











The Big Con erzählt eine verbrecherische Geschichte übers Erwachsenwerden. Was könnte ein besserer Weg zur Selbstfindung sein, als ein halsbrecherisches Abenteuer um den Familienbetrieb zu retten? Als verbrecherischer Teenager allein auf einer Fahrt quer durchs Land lernt man seine Lektionen dabei in der Regel auf die harte Tour. Jedoch verpackt Mighty Yell die vielen ernsten Themen, die sie in ihrem Spiel aufgreifen, in eine verboten lustige Sitcom. Zwar begeht ihr als zuvor unschuldiger Teenager eine Straftat nach der anderen, um die Existenzgrundlage eurer Familie zu retten, doch darf dabei der Spaß nicht auf der Strecke bleiben. Um die Entwickler zu zitieren, “Do crime, make money, save the family biz and have fun”. Und das alles im 90er-Stil. Zwar ist noch kein konkretes Releasedatum bekannt, doch ist eine Veröffentlichung im Sommer dieses Jahres für PC und Xbox One fest geplant.

Quelle: Mighty Yell