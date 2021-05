SAW: SPIRAL – Erster Trailer zu Teil 9 ist da

Macht euch gefasst auf den ersten Trailer zu Teil 9 der SAW-Saga! Das erfolgreichste Horror-Franchise ist wieder da, und verblüfft nicht nur wieder mit einem hochkarätigen Cast (u.a. Samuel L. Jackson), sondern auch mit dem legendären Regisseur Darren Lynn Bousman, der schon drei Teile der Saga drehen durfte. Es erwartet uns eine spielerische Inszenierung, die am 9. September 2021 in die deutschen Kinos läuft! Wir sind bereit! Ihr auch?

“Ich möchte ein Spiel spielen…”

… ist wieder das Motto des Killers in SAW: SPIRAL Teil 9. Der Trailer verspricht den Fans und Neueinsteigern einen vielseitigen Plot. In einer unheimlichen grauen Stadt treibt ein Serienmörder sein Unwesen und lässt die Verbliebenen in kalter Schauer zurück. Detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) ist ihm auf der Fährte und versucht Schritt für Schritt ihm näher zu kommen. Natürlich nicht allein. Denn jeder gute Detective braucht einen Partner, der ihm stark zur Seite steht, hier der unerfahrene William Schenk (Max Minghella).

Je weiter sie der heißen Spur kommen, desto mehr werden sie in das Spiel des Killers gezogen, zusammen mit Marcus Banks (Samuel L. Jackson), dem Vater von Zeke und angesehener Polizeiveteran. Und je tiefer sie in dieses reingezogen werden, naht die Enthüllung immer mehr. Und desto mehr verliert die Stadt ihre graue Farbe, indem immer mehr Geheimnisse der Stadt enthüllt werden. Chris Rock selbst hatte die Idee zum neuen Sagateil SPIRAL und fungiert in diesem als Executive Producer. Wir können uns bei diesem Spiel vor Spannung nicht mehr halten.

Na, traut ihr euch ein Spiel zu spielen?











Quelle: STUDIOCANAL Germany via YouTube