Pokémon – Erscheinungsdatum für kommende Titel offiziell bestätigt

Es ist offiziell! Die Erscheinungsdaten von Pokémon Leuchtende Perle und Strahlender Diamant sowie Pokémon Legenden Arceus wurden bekanntgegeben. Während die Remakes von den Nintendo DS Editionen Diamant und Perle noch in diesem Jahr erscheinen werden, können wir uns ab Januar 2022 in das Open World Abenteuer stürzen.

Die Pokémon Spiele erscheinen kurz nacheinander

Fans der Taschenmonster haben allen Grund zur Freude. Denn bereits im November diesen Jahres erscheinen die Remakes Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant für die Nintendo Switch. Das offiziell bestätigte Erscheinungsdatum ist der 19. November 2021. Die Remakes der 2006 erschienenen Nintendo DS Spiele wurden in der Pokémon Direct am 26. Februar 2021 angekündigt und haben die Herzen vieler Fans höher schlagen lassen.

Neben den beiden Remakes wurde in der Direct aber auch ein komplett neues Abenteuer der beliebten Taschenmonster angekündigt. Mit Pokémon Legenden: Arceus erscheint am 28. Januar 2022 das vermeintlich erste Open-World Abenteuer der Pokémon-Reihe. Obwohl noch nicht allzu viel über diesen Titel bekannt ist, wissen wir, dass das Spiel ebenfalls in der Sinnoh-Region stattfinden wird, jedoch zu einer Zeit, in der es noch keine Arenakämpfe oder eine Pokémon-Liga gab. Fans sind sich einig, dass dieses Spiel eine Menge Potential mit sich bringt und hoffen auf einige Innovationen gepaart mit dem beliebten Pokémon-Setting.











Quelle: nintendo.de