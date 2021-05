Olympische Spiele Tokyo 2020 – Das offizielle Videospiel erscheint am 22. Juni 2021

Passend zu den Olympischen Spielen Tokyo 2020 erscheint in diesem Jahr das offizielle Videospiel. Mit der Ankündigung gibt es neben einem ersten Trailer auch Gameplayinformationen. 18 olympische Events, einem Avatar-Creator sowie dem lokalen- und Online-Mehrspielmodus für bis zu acht Spielern, werden die Olympischen Spiele Tokyo 2020 in Szene gesetzt.

Das Spiel beinhaltet auch einen umfassenden Avatar-Creator für Spieler, in denen sie ihren Wunsch-Athleten erstellen können. Mehr als 100 verschiedene bunte Kleidungsstücke stehen zur Verfügung – von traditionellen Outfits, bis hin zu ulkigen Piraten- und Astronauten-Kostümen. 8-Spieler-Multiplayer, Ranglistenspiele und globale Highscores bieten reichlich Spielspaß auf der Jagd nach Gold für die angehenden Olympioniken.

„Die Olympischen Spiele sind ein universales Symbol von Sportlichkeit und Wettkampf für Athleten und Fans auf der ganzen Welt,“ sagt Ian Curran, Präsident & COO bei SEGA of America. “Tokyo 2020 verwandelt diesen positiven Geist in ein unterhaltsames Erlebnis im Arcade-Stil, in dem Freunde und Familien zusammen spielen können, während wir uns alle auf den Beginn der Olympischen Spiele in diesem Sommer freuen.”