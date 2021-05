Far Cry 6 – Erste Gameplay-Premiere am 28. Mai 2021

Lange Zeit war es still um Far Cry 6, doch damit ist nun Schluss. Ubisoft kündigte an, am 28. Mai 2021 einen Livestream mit dem ersten Gameplay zu präsentieren. Die Gameplay-Premiere startet um 19:00 Uhr, bereits ab 18:30 Uhr werden erste Informationen vorab im Stream besprochen.

Erstes Gameplay zu Far Cry 6 erscheint am 28. Mai 2021

Im sechsten Teil der Far Cry-Reihe geht es in die Tiefen einer modernen Guerilla-Revolution auf Yara, einem tropischen Paradies, in dem durch die tyrannische Herrschaft unter Präsident Antón Castillo (Giancarlo Esposito) die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Während er danach strebt, seinem Land zu früherem Glanz zu verhelfen, bereitet er seinen Sohn Diego (Anthony Gonzalez) darauf vor, eines Tages in seines Vaters Fußstapfen zu treten. Als Militäraussteiger Dani Rojas, schlüpfen Spieler:innen in die Rolle eines Guerillakämpfers, mit dem Ziel, den Tyrannen zu stürzen und das Land zu befreien.

Far Cry 6 erscheint Ende 2021 für Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC, exklusiv im Epic Games Store und im Ubisoft Store, sowie auf Stadia und Amazon Luna. Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft angeboten.











*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Ubisoft via Pressemeldung