Eternals – Erster Teaser ist endlich da

Bereits seit einiger Zeit ist klar, dass in Phase 4 des MCU ein neues Team aus Held*innen im Vordergrund stehen wird: Die Eternals. Gestern veröffentlichten die Marvel Studios nun endlich einen ersten Teaser für den ersten eigenen Film der Gruppierung.

Das erste Mal sprach Kevin Feige im April 2018 über das Projekt und verkündete, dass er einen Film basierend auf der gleichnamigen Comicreihe von Jack Kirby produzieren wolle. Seitdem wurden Chloé Zhao als Regisseurin sowie diverse Schauspieler*innen des Hauptcasts bestätigt. Lange warteten Fans des Franchises auf einen ersten Sneak Peek für The Eternals. Dieser Wunsch wurde nun endlich mit erhört. Und das Warten hat sich gelohnt: Der Teaser macht definitiv Lust auf mehr!

„In all den Jahren haben wir nie eingegriffen. Bis jetzt.“

Der knapp zwei Minuten lange Clip öffnet mit der Ankunft der Eternals auf der Erde. In einem futuristisch aussehenden Raumschiff landet die Gruppe unsterblicher Aliens an einer stürmischen Küste, beobachtet bloß von ein paar Dorfbewohner*innen. Mit einem Voiceover stellen sie sich schließlich vor. In all der Zeit, in der sie schon existieren, haben sie die Menschheit beobachtet und im Verborgenen geleitet, ihr dabei geholfen, sich zu entwickeln. Sie waren stille Beobachter*innen, ohne jedoch aktiv und nachweisbar in die Menschheitsgeschichte einzugreifen. Nun jedoch ist die Zeit gekommen, aus dem Schatten zu treten und das zu ändern.

Was genau für diesen spontanen Sinneswandel verantwortlich ist, wird nicht angesprochen. Ebenso wenig die Tatsache, dass die Eternals während Ereignissen wie die Bedrohung des Universums durch Malekith (Thor: The Dark Kingdom), Dormammu (Doctor Strange) oder Thanos (The Avengers: Infinity War/Endgame) keinen Finger gerührt haben. Zwar werden die Avengers erwähnt, jedoch nicht, warum genau diese außerordentlich mächtigen Wesen sich erst jetzt dazu entschlossen haben, einzugreifen und nicht schon früher den altbekannten MCU-Held*innen zur Hilfe kamen.

Um die Antworten auf diese Fragen zu bekommen, müssen wir also auf die Veröffentlichung des Films warten. Im November diesen Jahres soll er in den Kinos anlaufen.











The Avengers 4-Movie Blu-ray Collection Spieldauer: 615 Minuten

Veröffentlichungsdatum: 8. Oktober 2020

Schauspieler: Downey, Robert Jr., Hemsworth, Chris, Johansson, Scarlett, Evans, Chris, Jackson, Samuel L

Downey, Robert Jr., Hemsworth, Chris, Johansson, Scarlett (Schauspieler)

Whedon, Joss (Regisseur)

Quelle: Marvel Entertainment via Youtube