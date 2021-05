Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 21.2021

Die letzte Maiwoche ist in der Releasevorschau erreicht und in dieser Woche steht es außer Frage, was der große Spielerelease ist. Viele Zocker warten schon eine Ewigkeit auf das Waschbär-Open World-Action-RPG, welches nun endlich released wird. Aber natürlich kommen auch noch ein paar andere Spiele auf den Markt.

Endlich Biomutant in der Releasevorschau

Biomutant (PC, PS4, Xbox One) – 25. Mai

Den Anfang macht das Spielehighlight der Woche. Auf Biomutant mussten wir lange warten, nun können wir endlich selbst mit unserem kleinen Waschbärwesen die Welt retten.











Very Very Valet (Switch) – 25. Mai

Eure Aufgabe besteht darin, mit euren Puppencharakteren die Autos von Hotelgästen optimal einzuparken.











Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (PC, PS4, Switch) – 25. Mai

Das JRPG kehrt in neuem HD-Gewand zurück.











Aluna: Sentinel of the Shards (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 26. Mai

Ein klassisches, an Diablo erinnerndes, Action RPG aus der Vogelperspektive.











Causa, Voices of the Dusk (PC, PS4, Xbox One) – 26. Mai

Ein neuer Titel für Freunde von taktischen Kartenspielen wie Magic The Gathering, Yu-Gi-Oh! und Konsorten.











Warhammer: Age of Sigmar — Storm Ground (PC, PS4, Xbox One, Switch) – 27. Mai

Ein weiterer Eintrag in der äußerst beliebten Echtzeit-Strategie-Reihe.











Horse Club Adventures (PC, PS4, Switch) – 27. Mai

Ein offensichtlich eher etwas für kleine Mädchen gedachtes Spiel, welches mal wieder die Pflege und das Reiten von Pferden in den Vordergrund rückt.











Weaving Tides (PC, Switch) – 27. Mai

Ein storylastiges Puzzle-Adventure, bei dem ihr auf Drachen reitet und dabei diverse Muster weben müsst.











Earth Defense Force: World Brothers (PC, PS4, Switch) – 27. Mai

Es wird mal wieder stumpf, wenn ihr versucht, die Welt vor einem Angriff durch Riesenmonster zu beschützen. Diesmal kommt das Spiel in Voxel-Grafik a la Minecraft und Roblox daher.











World’s End Club (Switch) – 28. Mai

Ein knuffiges 2D-Action-RPG, welches die mitreißende Geschichte einer Freundschaft sowie mysteriösen Ereignissen erzählt.











Und das war die Releasevorschau für die letzte Maiwoche. Werdet ihr Biomutant zocken? Oder vielleicht doch einen der anderen Titel, die wir euch vorgestellt haben? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit.

