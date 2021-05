PUBG: New State – Alpha-Test zum Mobile-Spin-off terminiert

Mit PUBG: New State kündigte Publisher Karfton vor geraumer Zeit an, an einem Ableger des populären Battle Royale-Hits für mobile Endgeräte zu werkeln. Nun steht die erste Testphase in den Startlöchern, die Spieler erstmals einen Einblick in das neue Sci-Fi-Setting gewähren soll.

PUBG: New State im Juni erstmals spielbar

PUBG: New State entführt euch in das Jahr 2051 und hebt sich damit von dem bekannten PlayerUnknown’s Battlegrounds für den PC sowie Konsolen ab. Erste Spieler dürfen nun bereits nächsten Monat Hand an das mobile Spin-off legen. Vom 11. bis zum 13. Juni findet der offizielle erste Alpha-Test statt und gibt Interessierten somit die Möglichkeit Eindrücke des neuen Titels zu erhalten. Spieler aus den europäischen Gefilden müssen nun allerdings stark sein. So ist die Testphase vorerst nur für den amerikanischen Markt ausgelegt. Spieler haben dort bis zum 6. Juni die Chance sich für die Alpha anzumelden und werden mit etwas Glück für die Testphase ausgewählt. Diese findet allerdings ausschließlich auf Android-Geräten statt. Ziel hierbei soll nicht nur die ausgiebige Überprüfung der Server- und Netzwerkstabilität sein, man möchte im gleichen Zuge ebenfalls erste Erkenntnisse und Meinungen der Spieler zum zugrundeliegenden Gameplay sammeln. Die Alpha stellt hierbei Spielern die Map Troi, eine futuristische 8×8-Karte, genauer vor.

Einen konkreteren Releastermin für PUBG: New State gibt es derweil allerdings noch nicht.

