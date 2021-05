Xbox – Die Evolution des Dashboards

Wer eine Xbox Konsole besaß oder besitzt, der wurde mit der Zeit unweigerlich mit zahlreichen Veränderungen konfrontiert. Ganz abseits der Hardware und der Games, die eine Konsole begleiten, vergisst man schnell einen Faktor. Das Dashboard einer Konsole ist beispielsweise ein Teil davon. Dieses hat sich nämlich auf den Xbox Konsolen so enorm gewandelt, wie sonst auf kaum einem Gerät. Doch wie hat sich das Design der Startseite über die Jahrzehnte verändert und warum überhaupt?

Das Dashboard der Xbox – Von Veränderungen gezeichnet

Wenn ihr die One oder eine der Series Konsolen anwerft, dann strahlt euch das aktuelle Dashboard entgegen. Das sah allerdings nicht immer so aus. Käufer der allerersten Konsole von Microsoft erinnern sich sicherlich. Noch viel mehr musste die 360 durchmachen, die allerdings mit ca. acht Jahren auch eine enorme Lebensdauer hatte. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, die komplette Historie des Dashboards aufzurollen. Warum hatte die Konsole plötzlich auch Kacheln? Wer war dafür verantwortlich? Etwa schon wieder Don Mattrick? Welche Veränderungen musste die One durchleben? Welche Stärken und Schwächen hatten diese und überhaupt, warum ist das Design so wichtig?

All diese Fragen haben wir aufgearbeitet und in einem umfangreichen Video verpackt. Denn so wird es visuell nochmal etwas deutlicher und macht mehr Spaß, als sich durch mehrere Seiten Text zu lesen, oder nicht? Dabei freuen wir uns natürlich auch über eure Meinung. Welches Dashboard hat euch früher am besten gefallen? Was gefällt oder missfällt euch am derzeitigen Startmenü? Ihr könnt außerdem gerne unseren Youtube Kanal abonnieren. Denn in Zukunft werden hier weitere, sehr spannende Videos auf euch warten. Natürlich hat sich nicht nur die Oberfläche der Microsoft-Konsolen verändert, deshalb werden wir in Zukunft auch noch einen Blick auf die Konkurrenz aus dem Hause Sony und Nintendo werfen.











