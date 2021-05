The Dark Pictures: House of Ashes – Trailer zeigt neues Setting im Irak

Mit House of Ashes steht bereits der dritte Teil der The Dark Pictures Anthology in den Startlöchern. Zur Einstimmung auf das Horror-Abenteuer hat Bandai Namco nun frische Eindrücke in einem neuen Trailer veröffentlicht.

Das Schrecken lauert im Irak

Publisher Bandai Bamco hat überraschend einen neuen Teaser-Trailer zu The Dark Pictures: House of Ashes veröffentlicht. Das Video zeigt einige Bilder des neuen Settings und vermittelt uns auch bereits eine grobe Idee von der Bedrohung, die dieses Mal auf uns wartet.

Zu sehen sind erneut einige Szenen inmitten von uralten Ruinen. Unsere menschlichen Protagonisten werden offenbar von einer Art Monster verfolgt, das besonders scharfe Sinne zu haben scheint und überaus schnell agiert. House of Ashes entführt den Spieler derweil in den Irak ins Jahr 2003. Dort trifft eine Militäreinheit auf irakische Angreifer, die den Trupp unvermittelt ins ein Schussgefecht verwickelt. Die Auseinandersetzung wird jedoch jäh unterbrochen als sich ein Spalt im Boden auftut und die Akteure beider Seiten verschluckt. Die verfeindeten Soldaten finden sich alsbald in einem sumerischen Tempel wieder, der allerdings etwas Uraltes und Böses beheimatet.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes soll noch 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Für den. 27. Mai hat der Publisher zudem einen Gameplay-Reveal angekündigt. Dann werden wir erstmals auch einige Einblicke in die spielerischen Seiten des Adventures erhalten.











Quelle: Bandai Namco