The Ascent – Action-RPG hat endlich einen Releasetermin

Seit über einem Jahr warten Fans des rasanten Action-RPGs The Ascent nun auf ein finales Datum für die Veröffentlichung. Allein oder im Koop mit bis zu drei Freunden erkundet ihr die überbevölkerte Cyberpunk-Welt von Veles. Nachdem es einige Zeit recht still rund um den Release wurde, meldeten sich die Entwickler nun zu Wort und gaben ein finales Datum bekannt. Demnach erscheint der Cyberpunk-Shooter am 29. Juli 2021 für PC, Xbox One und Series X|S.

Kämpft in The Ascent um euer Überleben

Als versklavter Arbeiter lebt ihr in einer konzernbetriebenen Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie. Aus unbekannten Gründen stellt der leitende Konzern, die Ascent Group, ihren Betrieb ein, was katastrophale Ereignisse zur Folge hat. Das Überleben eures Bezirks steht auf dem Spiel, sodass ihr keine andere Wahl habt, als euch zu bewaffnen und der Ursache für dieses Chaos auf den Grund zu gehen. Dabei könnt ihr das ganze Spiel allein oder im Koop-Modus bestreiten. Auf eurer Reise durch die verschiedenen Bezirke Veles begegnet ihr unzähligen Charakteren, die sowohl Verbündete, als auch Feinde für euch sein können. Erkundet die vielfältige Welt von den tiefsten Slums bis hin zu den luxuriösesten Sphären und holt euch wertvolle Beute. Mit Hilfe von Cyberware seid ihr in der Lage euren Körper an euren Spielstil anzupassen, wodurch ihr stets eine individuelle Spielerfahrung erlebt. Zusätzlich könnt ihr durch Fähigkeitspunkte eure Spielweise unterstützen.











Durch verschiedene, wechselbare Waffen und individuelle Fähigkeiten stehen euch jede Menge verschiedene und kreative Arten eure Feinde zu eliminieren zur Verfügung. Nutzt die zerstörbare Umgebung um eure Feinde taktisch auszuschalten oder hinter ihr in Deckung zu gehen. Hierbei ist Flexibilität das oberste Gebot. Neue Feinde verlangen stets eine andere Herangehensweise um den Sieg zu erlangen. Wird es euch gelingen den Bezirk zu retten und ohne den Konzern zu überleben?

Xbox Game Pass | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox – Download Code Über 100 Games - Riesige Auswahl an Blockbustern und monatlich neuen Inhalte

Neue Exklusivtitel - Spielen Sie neue Xbox Exklusivtitel direkt ab Veröffentlichung und solange Sie möchten

Wenig zahlen, viel spielen - Lernen Sie jetzt den Xbox Game Pass kennen und erleben Sie so viel Spielspaß wie nie zuvor

Erleben Sie ein Vielzahl an Spielen jedes Genres sowie Blockbuster und von Kritikern gefeierte Indie-Games

Sparen Sie 20% beim Kauf von Xbox Spielen im aktuellen Game Pass Katalog und erhalten Sie zusätzlich 10% auf jedes Xbox Spiele-Add-on.

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Curve Digital