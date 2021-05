Podcast: Das Spiele- und Kinojahr 2021 startet – JETZT! | Folge 45

Eine neue Woche, ein neue Podcast Folge Bis zur Glotze: Mit Resident Evil Village startet langsam aber sicher das Spielejahr 2021. Doch ist der mittlerweile achte Hauptserienteil wirklich ein guter Nachfolger zum erfolgreichen Teil 7? Wir haben bereits erste Spielstunden in das neuste Werk gesteckt und verraten es euch in dieser Podcast-Folge. Dazu gesellt sich eine neue Serienkritik zu Supergirl. Erste Informationen zur zweiten Staffel von LOL: Last One Laughing, Psycho 1-4, neue Kinostarts & Saw: Spiral. Doch auch Neuankündigungen zu Games und Filmen stehen an der Tagesordnung. Seid gespannt auf eine Stunde voller Neuigkeiten aus der Medienwelt.

Podcast über Supergirl, Resident Evil Village, LOL: Last One Laughing | Folge 45

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Lukas Hesselmann, Kevin Kreisel

