Mario Golf: Super Rush – Neuer Übersichtstrailer weckt Vorfreude

Mario Fans aufgepasst! Mit Mario Golf: Super Rush erwartet euch brandneue Mario-Aktion auf der Nintendo Switch. Der neue Übersichtstrailer verrät, was euch im Nachfolger von Mario Golf: World Tour erwartet. So viel soll gesagt sein: Neben entspannten Golfpartien mit euren Freunden, stehen euch ebenfalls Bosskämpfe, ein Storymodus und Battle-Golf Runden voraus.

Das erwartet euch im neuen Mario Golf: Super Rush

Es dauert nicht mehr lange, bis Liebhabern von Mario-Sport-Spielen neuer Inhalt geboten wird. Am 25. Juni 2021 erscheint Mario Golf: Super Rush für die Nintendo Switch und passend dazu hat Nintendo vor kurzem einen Übersichtstrailer veröffentlicht, der die Vorfreude auf ein neues Golfabenteuer wecken soll. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Neben den unterschiedlichen Golf-Kursen in typischer Mario-Manier, zeigt der Trailer auch die verschiedenen Spielmodi, die den Spielern zur Verfügung stehen werden.

Mit bis zu vier Spielern könnt ihr entweder im lokalen Couch-Coop Modus oder online mit Spielern auf der ganzen Welt das Eisen schwingen. Meistert Curve- und Spinshots entweder mit der Knopf- oder Bewegungssteuerung und entscheidet euch für euren Liebling unter 16 auswählbaren Charakteren. Neben den Klassikern wie Mario, Luigi und Yoshi stehen euch unter anderem auch König Bob-Omb oder Pauline zur Verfügung. Was die Spielmodi angeht, könnt ihr es entweder bei regulären Golfpartien belassen, oder auch im Speed oder Battle Golf messen. Und da wir von einem Mario Spiel sprechen, darf dort der Einsatz von Spezialschlägen und Items natürlich nicht fehlen.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, mit eurem Mii auf Erkundungstour zu gehen und euch im Storymodus Bosskämpfen zu stellen, Erfahrungspunkte zu sammeln und Level aufzusteigen. Mario Golf: Super Rush dürfte Fans von Sportspielen viel Freude bereiten und kann bereits jetzt für 59,99 € vorbestellt werden.











*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Nintendo via YouTube