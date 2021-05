Castle Flipper – Mittelalterliche Aufbausimulation erscheint noch diesen Monat

Wer schon immer davon geträumt hat sein eigenes Schloss zu restaurieren, für den ist Castle Flipper genau das Richtige. In dieser Aufbausimulation von Pyramid Games schlüpft ihr in die Rolle eines königlichen Handwerkers. Eure Aufgabe besteht darin das frisch eroberte Schloss zu restaurieren und den alten Räumen neues Leben einzuhauchen. Das Spielprinzip gleicht dem des bekannten Spiels “House Flipper“, welches sich in den letzten Jahren an zunehmender Beliebtheit erfreute. Ab dem 27. Mai könnt ihr nun nicht nur Häuser, sondern auch eure eigene Burg restaurieren.

Verwaltet in Castle Flipper den Wiederaufbau eurer Burg

Als königlicher Handwerker leitet ihr die Restauration eurer Burg. Dafür steht euch eine Gruppe von Arbeitern zur Verfügung. Zunächst stehen grundlegende Dinge wie die Reparatur von Wänden, Brücken und Türmen an. Sobald ihr die Schäden beseitigt habt, steht es euch frei die Burg nach eigenem Ermessen zu gestalten. Hierbei dekoriert ihr nicht nur die Innenräume des Burgfrieds, sondern gestaltet auch dessen Umgebung. Errichtet neue Gebäude und richtet sie ein. Wählt Bäume für den Hof aus und pflanzt sie an Orten eurer Wahl. Sollte euch eine eurer Konstruktion nicht gefallen, steht es euch stets frei diese wieder einzureißen. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. So wird jede Burg und jede neue Konstruktion einzigartig. Jedoch solltet ihr stets ein Auge auf eure Ressourcen und Finanzen haben, andern Falls könnte euer Traum einer mittelalterlichen Burg ein schnelles Ende finden.











Sobald ihr mit eurem Werk zufrieden seid steht nur noch eine angemessene Präsentation auf der Tagesordnung. Hierfür liegt es in eurer Verantwortung ein möglichst prunkvolles Fest für den König auszurichten. Solltet ihr euch bereits vor Release ein Bild des Spiels machen wollen, so habt ihr die Möglichkeit die kostenlose Demo auf Steam auszuprobieren. Wird es auch gelingen ihr mit eurer Rekonstruktion zu überzeugen?

Quelle: Pyramid Games