Destiny 2 – Numskull bringt Eris Morn Statue heraus

Numskull Designs haben in der Vergangenheit schon zwei Statuen für Destiny 2 herausgebracht. Schon bald wird mit Eris Morn ein weiterer Charakter eine Figur bekommen, die ihr euch dann ins Regal stellen könnt.

Destiny 2’s Eris Morn erhält eine eigene Statue

Seit dem Release der “Beyond Light” Erweiterung hat Merchandise Hersteller Numskull Designs allerhand neuen Merch für Bungies MMO Shooter veröffentlicht. Neben dem den beliebten Tubbz Enten, die inzwischen in zahllosen Designs erhältlich sind, gibt es auch bereits zwei Sammlerstatuen.

Zum Release der Erweiterung wurde damals eine für die Exo Stranger veröffentlicht und wenig später folgte eine für unseren Gambit Verwalter, den Drifter. Beide Statuen überzeugten mit hohem Detailreichtum und sind daher wohl in den Regalen vieler Fans gelandet.

Im Juli soll jetzt eine Figur für Eris Morn, unsere Helferin in Angelegenheiten für alles was die Hive betrifft, erscheinen. In ihrer Hand findet sich natürlich ihr Ahamkara Knochen im grünen Orb. Die Details können sich auch bei Eris sehen lassen, insbesondere das Gesicht.

Wer sich schon die anderen Statuen gesichert hat, kann der Sammlung bald eine weitere hinzufügen. Ich bin schon gespannt ob wir später noch andere Charaktere wie Commander Zavala, Lord Shaxx, Crow oder vielleicht sogar den Eliksni Anführer Mithrax sehen werden.











Quelle: Numskull