Sound und Musik in Videospielen – Teil 4: Darum sind Gaming-Sounds so wichtig

Mit mittlerweile nun drei Beiträgen, bzw. Youtube-Videos, habe ich mich mit Sound und Musik in Videospielen auseinandergesetzt. Die Historie hat gezeigt, wie wir von einfachen Geräuschen zu orchestralen Meisterwerken gelangen konnten und was technisch dahinter steckte. Aber warum spielen die virtuellen Klänge überhaupt eine so große Rolle?

Sound und Musik in Videospielen verändert euer Spielerlebnis

Mit dem nun vierten und letzten Teil dieses Specials widme ich mich der Wirkung des Ganzen. Warum ist der Einsatz von gewissen Klängen überhaupt so wichtig? Was macht die Dynamik überhaupt mit uns? Denn oft beschäftigen wir uns nur mit dem Offensichtlichen. Grafik ist in der öffentlichen Wahrnehmung oft das bestimmende Themen, natürlich aber auch Mechaniken im Gameplay. Zu selten beschäftigen wir uns mit dem was wir auch hören, obwohl wir so viele ikonische Melodien summen können und manch ein Spiel oder Genre sonst gar nicht existieren würde.

Deswegen widmet sich das dritte Video aus unserer Reihe mit dem Einfluss und der Wirkung. Dabei werfe ich einen Blick auf ganz klassische Geräusche, wie etwa Sounds in Super Mario. Aber auch die Veränderungen etwa in Remaster-Versionen werden thematisiert. Denn hier ändert sich nicht immer nur das grafische Erscheinungsbild. Sogar einen Vergleich, wie sich Uncharted 4 ohne und mit Musik unterscheidet, habe ich eingebaut. Darüber hinaus ist die Message eine ganz simple. Grafik und Gameplay sind wichtig, keine Frage. Aber wir vergessen oft den musikalischen Einfluss auf unser Spielerlebnis. Viele Games wären nur halb so ikonisch, wenn Sie nicht dieses klangliche Niveau hätten, welches sie letztlich auch hervorbrachten. Welche Spiele waren denn beispielsweise für euch im Bereich des Sound besonders einflussreich? Lasst es uns gerne wissen. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Video und abonniert gerne unseren Youtube-Kanal, damit ihr in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpasst.











Xbox Series X 1TB + Xbox Wireless Controller Pulse Red Xbox Series X ist die schnellste und leistungsstärkste Konsole aller Zeiten. Genießen Sie Tausende Spiele aus vier Konsolengenerationen, die sich nie besser gespielt haben als auf Xbox Series X

Das Herzstück der Xbox Series X ist die Xbox Velocity Architecture, die eine speziell entwickelte SSD und Software vereint und Spielwelten in Sekundenschnelle lädt

Spielen Sie durch Abwärtskompatibilität Tausende von Titeln aus vier Konsolengenerationen darunter Xbox One, Xbox 360, und Original Xbox Titel

Das neue hybride D-Pad ermöglicht eine genaue und dennoch vertraute Eingabe

Dank der neuen Share Taste kannst du Inhalte wie Screenshots während des Spiels mühelos aufnehmen und teilen

*Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.