Sifu – Neuer Gameplay-Trailer zeigt weiblichen Hauptcharakter

Die EntwicklerInnen von SloClap haben via Twitter neue Einblicke in das Spielgeschehen des Actionspiels Sifu gewährt. Spieler werden unter anderem Zugriff auf eine weibliche Protagonistin haben.

Neues Setting bestätigt

Bereits Ende Februar haben die SloClap Studios mit Sifu ihr neustes Projekt vorgestellt. Das Actionspiel soll exklsuiv für PlayStation-Systeme erscheinen und sich stark an bekannten Kung-Fu-Filmen orientieren. In einem frischen Update auf Twitter gaben die EntwicklerInnen nun einige neue Details zum Spiel preis.

Ein neuer, kurzer Gameplay-Clip zeigt dabei einen Nachtclub als neues Setting und präsentiert uns auch den Hauptcharakter in einer abgewandelten Variante. So wird es nicht nur möglich sein in die Rolle eines männlichen Protagonisten zu schlüpfen, auch ein weibliches Pendant wird alternativ angeboten.

In Sifu übernehmt ihr die Rolle eines Kung-Fu-Schülers oder wahlweise einer Schülerin, der/die sich auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug begibt. Das Third-Person-Kampfsystem soll laut den EntwicklerInnen vielseitig ausfallen und selbst geübte SpielerInnen auf eine harte Probe stellen. Die Einheit von Geist und Körper wird ebenfalls ein zentrales Thema sein.

Sifu hat zwar noch keinen finalen Releasetermin, soll aber noch im Laufe des Jahres erscheinen.

New nightclub action with some alpha gameplay of our female main character 🔥🔥#SifuGame pic.twitter.com/LJPnreOnhm — SifuGame (@SifuGame) May 7, 2021

Quelle: SloClap